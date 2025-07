Surpresa! Ludmilla fala sobre participações no Numanice em Salvador

Show na capital baiana acontece neste sábado, 12, no WET - Foto: Divulgação | Steff Lima

Ludmilla escolheu Salvador como uma das últimas cidades para encerrar em grande estilo a turnê Numanice #3, fenômeno de público e crítica que percorreu o Brasil nos últimos anos. O show na capital baiana, que acontece neste sábado, 12, no WET, como uma apresentação extra, marca o retorno ao lugar onde tudo começou.

“Sou completamente apaixonada por Salvador e pela energia que essa cidade tem”, afirmou a cantora em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.

A estreia do Numanice #3 Tour também foi em Salvador e reuniu mais de 30 mil pessoas. “Uma vibe surreal, e isso ficou marcado em mim. Quando a gente estava planejando o encerramento da tour, fazia todo sentido voltar pra onde tudo começou. É uma forma de agradecer e fechar esse ciclo com chave de ouro, do jeitinho que só a Bahia sabe fazer.”

Para a cantora, o sucesso do projeto Numanice tem relação direta com o calor do público baiano:

Salvador abraçou o Numanice desde o começo, com uma força que eu nunca vou esquecer. É um público quente, que canta alto todas as músicas e que me faz sentir em casa. Essa troca foi essencial pra impulsionar o projeto e dar ainda mais confiança pra eu seguir em frente com o que acreditava Ludmilla - sobre Salvador

E os convidados?

Sobre participações especiais no show, Ludmilla fEz mistério, como de costume. “As participações do Numanice sempre são uma surpresa, né? E eu adoro esse mistério! Mas o que eu posso garantir é que Salvador vai receber um espetáculo especial, com tudo que os fãs merecem. Então podem se preparar porque vem coisa boa por aí!”

Novo álbum a caminho

| Foto: Divulgação | Steff Lima

Além da reta final da turnê, Ludmilla também está imersa na produção de um novo álbum, com influências do R&B internacional.

“Esse novo álbum 'tá' sendo um processo muito especial para mim. Eu tive a oportunidade de fazer campings de composição tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, trabalhando em estúdios lendários e com produtores que são referências no R&B mundial. Paraíso já deu um gostinho do que vem por aí, mas tem muita coisa incrível sendo preparada. Mal posso esperar pra vocês ouvirem tudo!”

Numanice #4?

Apesar do sucesso estrondoso da terceira edição, os fãs terão que esperar um pouco para o Numanice #4.

“Sonhar sempre pode, né? (risos) O Numanice é um projeto que mora no meu coração, e enquanto fizer sentido pra mim e pro público, ele vai continuar existindo. Mas agora eu tô muito focada em encerrar a turnê da forma mais linda possível e em apresentar esse novo álbum que eu tô trabalhando com tanto amor e dedicação. Então aproveite muito essa despedida, porque o Numanice vai demorar um pouquinho para ganhar uma nova edição.”