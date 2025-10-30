Menu
HOME > MÚSICA
MÚSICA

Tays Reis retorna aos palcos de Salvador com novo álbum e clima de verão

Cantora esquenta a véspera de feriado com show inédito em nova fase musical

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

30/10/2025 - 0:02 h
No repertório de Tays, sucessos e faixas do novo álbum No Topo do Arrocha
No repertório de Tays, sucessos e faixas do novo álbum No Topo do Arrocha

A cantora Tays Reis, conhecida como a “Rainha do Paredão”, volta aos palcos de Salvador nesta sexta-feira, 1º de novembro, véspera de feriado, com um show inédito que promete embalar o público no ritmo do arrocha.

A apresentação acontece no Tô Em Belle (unidade São Rafael), a partir das 21h, com ingressos disponíveis no site Partik.

Marcando uma nova fase da carreira, Tays aposta agora no arrocha romântico e apresenta ao público sucessos consagrados, além das faixas do seu novo álbum “No Topo do Arrocha”, gravado no Sua Música Space, em Fortaleza, e lançado recentemente em todas as plataformas digitais.

O evento também contará com as participações do cantor Uda e da banda Selakuatro, completando a noite de muita música e emoção.

“Será uma noite muito especial. Tô com muita saudade de cantar para Salvador. Meus fãs estão ansiosos por esse encontro. Vai ser lindo demais levar a minha música para o público e ainda mais com aquele arrocha que tanto amo”, comemora Tays.

No repertório, sucessos e faixas do novo álbum No Topo do Arrocha.

Serviços

O que: Show de Tays Reis em Salvador

Quando: 1⁰ de novembro (sexta-feira/véspera de feriado)

Onde: Tô Em Belle (unidade São Rafael)

Horário: a partir das 21h

Atrações: Tays Reis, Uda e Selakuatro

Ingressos: R$ 30 (pista) | R$ 60 (camarote)

Vendas: no local e através do Site Partik

Link para compra do ingresso:

https://partik.com.br/tays-reis--a-rainha-do-paredao

Tays Reis

