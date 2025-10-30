MÚSICA
Tays Reis retorna aos palcos de Salvador com novo álbum e clima de verão
Cantora esquenta a véspera de feriado com show inédito em nova fase musical
Por Bianca Carneiro
A cantora Tays Reis, conhecida como a “Rainha do Paredão”, volta aos palcos de Salvador nesta sexta-feira, 1º de novembro, véspera de feriado, com um show inédito que promete embalar o público no ritmo do arrocha.
A apresentação acontece no Tô Em Belle (unidade São Rafael), a partir das 21h, com ingressos disponíveis no site Partik.
Marcando uma nova fase da carreira, Tays aposta agora no arrocha romântico e apresenta ao público sucessos consagrados, além das faixas do seu novo álbum “No Topo do Arrocha”, gravado no Sua Música Space, em Fortaleza, e lançado recentemente em todas as plataformas digitais.
O evento também contará com as participações do cantor Uda e da banda Selakuatro, completando a noite de muita música e emoção.
“Será uma noite muito especial. Tô com muita saudade de cantar para Salvador. Meus fãs estão ansiosos por esse encontro. Vai ser lindo demais levar a minha música para o público e ainda mais com aquele arrocha que tanto amo”, comemora Tays.
No repertório, sucessos e faixas do novo álbum No Topo do Arrocha.
Serviços
O que: Show de Tays Reis em Salvador
Quando: 1⁰ de novembro (sexta-feira/véspera de feriado)
Onde: Tô Em Belle (unidade São Rafael)
Horário: a partir das 21h
Atrações: Tays Reis, Uda e Selakuatro
Ingressos: R$ 30 (pista) | R$ 60 (camarote)
Vendas: no local e através do Site Partik
Link para compra do ingresso:
https://partik.com.br/tays-reis--a-rainha-do-paredao
