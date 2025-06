The Fevers celebram 60 anos com show especial na Pupileira

Banda The Fevers sempre esteve associada à Jovem Guarda - Foto: Divulgação

Formada no Rio de Janeiro em 1964, portanto, com pouco mais de 60 anos de estrada, a banda The Fevers sempre esteve associada à Jovem Guarda. Ao lado da turma de Roberto Carlos, Wanderley Cardoso, Eduardo Araújo, Ronie Von, Wanderléa e Martinha, o quinteto era famoso por animar muitos bailes Brasil afora.

Para clarear a memória de alguns mais absortos, o grupo é aquele que canta ‘você bem sabe que não lhe prometi um mar de rosas, nem sempre o sol brilha, também há dias em que a chuva cai’. Música gravada no início dos anos 1970 e que estourou nas rádios brasileiras do Oiapoque ao Chuí. Recordou?

Pois agora, seis décadas depois, The Fevers – com abertura da banda baiana Us Beatles – se apresenta hoje, às 20h, no cerimonial Rainha Leonor, popularmente conhecido como Pupileira, em Nazaré, com o show Festa de Arromba. Atualmente, The Fevers são o baixista Liebert Ferreira (um dos fundadores da banda), o vocalista Luiz Cláudio, o tecladista Claudio Mendes, o guitarrista Rama e o baterista Otávio Henrique, mas o show vai contar também com a participação especial do ex-vocalista Cesar Lemos.

Comemorando seis décadas de estrada do grupo – que roda o país com a turnê 60 Anos de Sucesso –, eles trazem no repertório clássicos como Mar de Rosas, Vem Me Ajudar, Ninguém Vive Sem Amor, Se Você Me Quiser, Agora Eu Sei, Menina Linda, Era um Garoto que Amava os Beatles e Hey Girl.

Repertório do show de The Fevers

Vocalista da banda desde 1969, Luiz Cláudio conta que a maior parte do repertório ainda é a mesma. “Mas a gente sempre insere coisas novas, entendeu? Coisas que têm um atrativo para um público mais jovem, para essa nova geração de fãs”.

Ele garante que está animado e que a apresentação será super festiva e histórica.

Tem muita alegria, empolgação, é pra cima. A gente gosta de ver o público sair cansado, suado e feliz. É isso que a gente pretende

Luiz afirma ainda que, assim como Milton Nascimento, eles têm como lema ir aonde o povo está. “Essa é a nossa proposta. Aonde a gente vai, a gente se encontra com o povo, a gente quer ver o povo feliz. Essa é a nossa grande ambição”. E revela que gostaria que a banda estivesse mais presente em Salvador. “Vamos ver se esse show não serve também justamente para isso, né?”.

Para Liebert, a celebração é motivo de muito orgulho. Ele diz que a banda continua na estrada com o público, que está sempre cantando junto. E torce para seguir fazendo sucesso e ainda ter muitos anos pela frente.

Em um show nostálgico, criado para matar as saudades de sucessos musicais da segunda metade do século passado, a ideia é relembrar canções que ficaram eternizadas na memória de uma geração que se esbaldou ao som do iê-iê-iê.

A banda também é conhecida por acompanhar artistas como Cassiano, Clara Nunes, Erasmo Carlos, Roberto Carlos e Ronnie Von.

Beatlemaníacos com Us Beatles

E diferente da banda principal da noite, a Us Beatles tem poucos anos de estrada. Foi criada há dois anos, em 2023, na capital baiana, com o propósito de apresentar um tributo fiel aos arranjos e à sonoridade dos quatro rapazes de Liverpool.

Formada por Ricardo Sato, Valdir Andrade, Davi Melo e Adriano Lima, o grupo cumpre respectivamente as funções dos integrantes John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.

Sempre com o objetivo de contar a trajetória dos Beatles, eles trazem no repertório canções de todas as fases da lendária banda britânica. Desde sucessos do primeiro disco, Please Please Me, até o recém-lançado single Now and Then.

“Quando ouvimos o nome ‘festa de arromba’, imediatamente pensamos na Jovem Guarda, um movimento que foi muito influenciando pelos Beatles. Vários artistas e bandas dessa época fizeram versões em português de músicas deles”, constata Valdir Andrade, o Paul McCartney da banda.

“Então, nada mais justo do que prestar esse tributo, tocando um repertório de sucessos pra todo mundo dançar e cantar junto. Deixar a pista quente para os mestres do The Fevers fecharem essa noite tão especial em grande estilo”, finaliza Andrade.

Festa de Arromba / 30 de maio / 20h / Pupileira (av. Joana Angélica, 79, Nazaré) / R$ 260/R$ 130; R$ 208 (associados Santa Casa); R$ 150 + 2kg de alimento (solidário), Pista: R$ 180/R$ 90; R$ 144 (associados Santa Casa); R$ 110 + 2kg de alimento / Vendas: Sympla