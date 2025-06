Kart Love reúne estrelas da sofrência em novo audiovisual

Banda recebeu o cantor Pablo na gravação - Foto: Divulgação

Ícone da sofrência baiana, Kart Love celebrou sua trajetória com um show marcante nesta quarta-feira, 28, no Wet Eventos, em Salvador. A ocasião foi a gravação do projeto audiovisual 'Meu Nome é Kart, Sobrenome Love', que marca uma nova fase na carreira do cantor. Reunindo grandes estrelas da música, o espetáculo fez uma mistura de romantismo, sofrência e paixão.

Emocionado, Kart falou sobre a alegria em poder gravar o DVD da forma que ele idealizou: “A gente está muito feliz, é a realização do sonho, de muitos anos batalhando”.

Kart Love e a banda prepararam um repertório especial, com as canções 'Zero Saudade', 'Bebê Conforto', 'Tá Namorando Pra Quê?', 'Vai Faltar Lenço', ‘Virando Adeus’ e também relembraram outros hits que já fazem parte da playlist da galera.

O cantor também explicou a proposta do projeto em reunir vozes de ritmos musicais diferentes.

Hoje a gente vai conseguir traduzir o que a gente sente através das músicas desse tempo todo de carreira. Estou feliz que o Pablo está com a gente representando. Ele é o meu padrinho, que gravou a minha primeira música 'Vai Lembrar', que a gente gravou juntos. Temos amigos também do sertanejo, Danilo e Davi, Hugo e Henrique, tem o Forró também, com Tarcísio do Acordeon, o Matheus Fernandes, então a gente vai fazer hoje uma mistura romântica, com a batida do arrocha do Kart, trazendo essa galera para o universo da gente

| Foto: Divulgação

Artistas celebram trajetória de Kart Love

O audiovisual de Kart Love contou com uma lista de convidados de peso. Ele dividiu o palco com os cantores Pablo, Tarcísio do Acordeon, Matheus Fernandes, Hugo Henrique e a dupla Danilo e Davi.

Os artistas se sentiram honrados em fazer parte do projeto e elogiaram o trabalho de Kart.

"Kart Love é um cara que eu sou muito fã dele, ele canta demais, um cara super talentoso. Quando eu recebi o convite fiquei muito feliz", disse o cantor Hugo Henrique ao MASSA!.

Dono de sucessos como 'Dia 1' e 'Terminou pra Quê?', ele comentou sobre a música escolhida para lançar ao lado do anfitrião: "A moda que a gente vai gravar também é muito boa, tenho certeza que a galera vai receber muito bem esse feat".

| Foto: Divulgação

Outros famosos também participaram da festa. Amigo de Kart Love, o cantor Lincoln Senna, atual vocalista da banda Parangolé, também marcou presença no evento para apoiá-lo.

"É prestigiar o trabalho de um cara que é precursor desse estilo musical em Salvador. Começamos juntos lá atrás, eu ainda nas Duas Medidas, aqui na Orla, pra quem é das antigas lembra! E eu sou testemunha ocular de artistas como o Lucas Lucco mandando direct pra Kart, falando 'eu quero ter uma banda igual a sua aí'", relembrou.

O resultado desse encontro será disponibilizado em breve em todas as plataformas digitais.