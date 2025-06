Jammil e Uma Noites lança EP para celebrar tradição junina no Nordeste

Rafa Barreto, vocalista do Jammil - Foto: Foto Felipe Oliveira

A banda Jammil e Uma Noites lança nesta sexta-feira, 30, o EP “Jammil em uma noite de São João” para celebrar a tradição junina no Nordeste. No projeto, o grupo pensou em um repertório que fosse capaz de conectar a história e a identidade do Jammil com o São João, numa síntese que reúne canções autorais e versões de clássicos.

A já lançada “Lua que anda no céu”, parceria inédita de Manno Góes e Ronaldo Bastos, com participação de Luiz Caldas, se une à inédita “Nosso Forró é no Mar”, parceria do vocalista do Jammil, Rafa Barreto, com Rubão Tavares, com participação de Leo Estakazero, e à música gravada pela banda em 2012, “Mil Poemas”.

Canções conhecidas pelo público, “Colo de Menina”, clássico do repertório do São João da banda Rastapé, composta por Jeorge Longuinho de Souza, ganha a voz de Rafa Barreto; além do novo arranjo para “Cajuína”, de Caetano Veloso, em forró — sob a direção musical de Manno Góes e Velho Marlon.

“O Jammil atravessa um momento de plena maturidade, celebrando quase 30 anos de uma trajetória que pulsa com a energia da cultura popular brasileira. E, neste período tão especial, nossa atenção se volta para as tradições que aquecem os corações e unem as pessoas. O São João, com toda sua força e beleza no Nordeste, nos envolve e inspira naturalmente. Dessa conexão nasceu o desejo de criar este EP — uma homenagem vibrante a essa festa que transforma cidades e ilumina a Bahia com sua magia. À medida que junho se aproxima, sentimos no ar a mudança do clima e o prenúncio das celebrações, como um convite para viver essa emoção ao máximo”, conta o vocalista Rafa Barreto.