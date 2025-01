Thiaguinho afasta braço-direito da equipe após escândalo

Thiaguinho tomou atitude com amigo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após grande polêmica com esposa, o braço-direito de Thiaguinho, Saymon Saz, está suspenso da Banda do Poder. O músico foi afastado das funções por tempo indeterminado.

A informação foi confirmada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que disse que a atitude do pagodeiro ocorreu depois dele ser exposto pela ex-mulher Christiane Moura.

A publicação acrescentou que é provável que Saymon não retorne tão cedo. Ele tocava violão com o namorado de Carol Peixinho, há mais de 15 anos.

Em função da polêmica com a esposa, o músico já havia desfalcado a banda no show que aconteceu em Balneário Camboriú, Santa Catarina, no dia 4.

Entenda o caso

Christiane Moura, esposa do violonista e vocalista que acompanha Thiaguinho desde 2012, revelou uma série de traições e condutas inadequadas por parte do marido.

Em um depoimento emocionado, Christiane contou que Saymon não mantinha apenas um, mas vários casos com mulheres, incluindo esposas de seus amigos.

Ela afirmou ter descoberto as traições ao acessar um aplicativo de nuvem usado por ele para armazenar fotos e vídeos íntimos com diversas pessoas.