Tímida, cantora Melly confessa: "Tive medo da fama"

Cantora fez presença no Festival, nesta quinta-feira, 24 - Foto: Reprodução| Redes Sociais

No auge de sua carreira, fazendo colaborações com grandes nomes da música brasileira, a cantora Melly também marcou presença no Festival Negritudes Globo, nesta quinta-feira (24).

Em entrevista ao Grupo A TARDE, ela contou sobre a sua experiência com a fama e a nova fase da carreira.

Tida como uma das maiores promessas da Música Popular Brasileira, Melly diz que nunca imaginou chegar onde está, pois sempre lidou com a timidez. Mas a arte levou a jovem de 23 anos para outros caminhos.

“Tive bastante medo disso aqui, da fama, do sucesso, de me mostrar. A música era a forma como eu falava comigo, não sabia que tinha alguma coisa interessante a ser passada.” Segundo ela, o apoio da família foi essencial para que aceitasse seu auge.

Colecionando parcerias com grandes nomes como Luedji Luna, Liniker e BaianaSystem, Melly diz que não deseja ser uma “superstar” e que foca mesmo em ser uma ferramenta da música.

“Eu só quero falar o que a verdade exige. Não quero ficar sendo a cara de nenhum movimento musical ou o grande nome do negócio. A grande parada mesmo é a música”, afirmou a cantora.