Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CARREIRA

Tímida, cantora Melly confessa: "Tive medo da fama"

Cantora participou do Festival Negritudes Globo

Por Vinicius Viana e Luan Vítor | Portal Massa!

25/07/2025 - 23:47 h
Cantora fez presença no Festival, nesta quinta-feira, 24
Cantora fez presença no Festival, nesta quinta-feira, 24 -

No auge de sua carreira, fazendo colaborações com grandes nomes da música brasileira, a cantora Melly também marcou presença no Festival Negritudes Globo, nesta quinta-feira (24).

Em entrevista ao Grupo A TARDE, ela contou sobre a sua experiência com a fama e a nova fase da carreira.

Tida como uma das maiores promessas da Música Popular Brasileira, Melly diz que nunca imaginou chegar onde está, pois sempre lidou com a timidez. Mas a arte levou a jovem de 23 anos para outros caminhos.

Leia Também:

O gesto de Gilberto Gil que emocionou todo mundo no velório de Preta Gil
Seu Jorge se torna cidadão de Salvador: “Me sinto muito realizado”
Ivete Sangalo 'conversa' com Preta Gil em momento íntimo no velório

“Tive bastante medo disso aqui, da fama, do sucesso, de me mostrar. A música era a forma como eu falava comigo, não sabia que tinha alguma coisa interessante a ser passada.” Segundo ela, o apoio da família foi essencial para que aceitasse seu auge.

Colecionando parcerias com grandes nomes como Luedji Luna, Liniker e BaianaSystem, Melly diz que não deseja ser uma “superstar” e que foca mesmo em ser uma ferramenta da música.

“Eu só quero falar o que a verdade exige. Não quero ficar sendo a cara de nenhum movimento musical ou o grande nome do negócio. A grande parada mesmo é a música”, afirmou a cantora.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Festival Negritudes Melly

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cantora fez presença no Festival, nesta quinta-feira, 24
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

Cantora fez presença no Festival, nesta quinta-feira, 24
Play

Netto Brito: quem é o cantor baiano que se envolveu em acidente

Cantora fez presença no Festival, nesta quinta-feira, 24
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

Cantora fez presença no Festival, nesta quinta-feira, 24
Play

Ataque à Igreja, sexismo e +: relembre polêmicas da banda Camisa de Vênus

x