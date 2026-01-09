Vale do Capão recebe grupo de Brasília nos festejos de São Sebastião

O grupo brasiliense Pé de Cerrado - Foto: Davi Mello | Divulgação

O Vale do Capão, na Chapada Diamantina, será tomado pela música, pelo circo e pela cultura popular brasileira nos dias 24 e 25 de janeiro. Em meio aos tradicionais festejos de São Sebastião, padroeiro da vila, a comunidade recebe o grupo brasiliense Pé de Cerrado, que escolheu o Capão para abrir a circulação nacional comemorativa de seus 25 anos de trajetória.

A chegada do grupo coincide com um dos momentos mais simbólicos do calendário local. Durante a semana, a vila vive a devoção das novenas e celebrações religiosas. No fim de semana de encerramento, a festa ganha novos contornos com a arte brincante, transformando ruas e palcos em um grande encontro cultural a céu aberto.

Veja a programação:

No sábado, 24, a programação é voltada especialmente para crianças e famílias. O Circo do Capão recebe uma aula-espetáculo em parceria com o grupo baiano Família Vagamundi, que apresenta o premiado “Desencaixados”, unindo ludicidade, música e linguagem circense.

Já no domingo, 25, o Pé de Cerrado ocupa o palco principal da Festa de São Sebastião. Sob o céu estrelado das montanhas, o espetáculo “Os Brincantes” promete uma experiência sensorial intensa, costurando ritmos como bumba meu boi, maracatu, carimbó, ciranda e coco, em uma celebração que mistura música, poesia e elementos do circo popular.

Sobre a circulação nacional

A apresentação marca o início da turnê “Pé de Cerrado 25 Anos”, que vai circular por três regiões do país e se consolida como uma das maiores dedicadas às culturas populares já realizadas por um grupo do Distrito Federal. Além dos espetáculos, a caravana promove ações formativas, vivências e encontros com mestres e grupos tradicionais, fortalecendo o intercâmbio entre territórios e saberes.

A escolha do Vale do Capão para a estreia não é casual. O projeto valoriza territórios simbólicos e manifestações culturais enraizadas nas comunidades. “Mais do que uma estreia, iniciar essa circulação no Vale do Capão, dentro de uma festa tão tradicional, reforça o sentido de troca, pertencimento e reconhecimento das raízes que sustentam nossa trajetória”, afirma Pablo Ravi, fundador do grupo.

Criado em Brasília em 1999, o Pé de Cerrado construiu, ao longo de 25 anos, uma linguagem cênico-musical própria, resultado de pesquisas junto a comunidades indígenas, afro-brasileiras e mestres das culturas tradicionais. Essa trajetória se reflete em “Os Brincantes”, espetáculo que articula tradição e contemporaneidade.

Após a passagem pela Chapada Diamantina, a circulação segue por outras cidades da Bahia e por estados como Pernambuco, Pará, Tocantins, Ceará e Goiás, antes de se encerrar no Distrito Federal, com a realização da V Mostra Cultura Candanga.

A circulação comemorativa “Pé de Cerrado 25 Anos” tem patrocínio da Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e do Ministério da Cultura.