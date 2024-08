Veja horários dos shows do Soujuvs com BaianaSystem e Rachel Reis

BaianaSystem será uma das atrações de festival gratuito em Salvador - Foto: Filipe Cartaxo | Divulgação

O festival gratuito SouJuvs, que acontecerá na Arena Fonte Nova, em Salvador, neste sábado, 17, contará com shows a partir das 16h. O evento terá como uma das suas principais atrações a banda BaianaSystem.

A produção do festival revelou a grade completa dos shows e os horários. Confira:

16h - Abertura dos portões/ DJ Pivoman

17h - Abertura com Ilê Aiyê, Muzenza e Malê Debalê

17h50 - Rachel Reis

19h20 - ÀTTOOXXÁ part. Melly

21h50 - BaianaSystem

O show da BaianaSystem será o primeiro em Salvador desde o Carnaval e contará com as participações de nomes como Vandal e Agatha Clarissa.

Festival SouJuvs

A primeira edição do Festival SouJuvs chega com tudo! No palco, uma exaltação à música baiana com shows de Rachel Reis, Àttooxxá com participação de Melly e BaianaSystem. Na abertura, o Festival contará com uma apresentação das juventudes dos blocos afros Ilê Aiyê, Muzenza e Malê Debalê. A direção artística é assinada pela cantora e compositora baiana Manuela Rodrigues.

Além dos shows musicais, o evento contará com discotecagem do DJ Pivoman, apresentação dos mestres de cerimônia Yara Damasceno, Pixote e PCD Perigosa, intervenções de dança da Cia Five de Dança, e ainda, live painting do artista plástico Oliver Dórea. Uma arena esportiva com tirolesa, slackline e escalada completa as atividades disponíveis gratuitamente no Festival.

Pensando na democratização do acesso, na ampliação de possibilidades de resgate de ingressos e em inibir a ação de cambistas, o Festival SouJuvs tem ingressos gratuitos disponibilizados pelo Sympla em lotes diários até a véspera do evento, dia 16 de agosto. Os lotes serão disponibilizados na segunda e terça-feira (12 e 13/08), às 14h; na quarta-feira, às 12h; na quinta-feira, às 18h; e na sexta-feira, às 10h.

SERVIÇO:

Festival SouJuvs - Rachel Reis, Àttooxxá part. Melly e BaianaSystem

Show de abertura: Juventudes dos blocos afros Ilê Aiyê, Muzenza e Malê Debalê | Discotecagem: DJ Pivoman

Data: 17 de agosto (sábado)

Local: Arena Fonte Nova

Horário: 16h