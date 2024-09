Veja os 10 maiores hits de Michael Jackson, que completaria 66 anos

Michael Jackson tem músicas que são sucessos até hoje - Foto: Reprodução | YouTube

Michael Jackson, reconhecido mundialmente como o Rei do Pop, completaria 66 anos em 29 de agosto de 2024. Mesmo 15 anos após sua morte, seu legado na música continua inigualável.

O norte-americano não apenas revolucionou a música pop, mas também deixou marcas indeléveis na cultura global com sua dança, moda e inovação nos videoclipes.

A sua carreira musical foi marcada por uma sucessão de hits que continuam a conquistar novos públicos e dominar as paradas musicais.

Confira as 10 músicas mais ouvidas de Michael Jackson, segundo a plataforma Deezer:

- Billie Jean (Single Version): É uma faixa emblemática do álbum Thriller e continua a ser a mais ouvida.

- Beat It (Single Version): Outro hit de Thriller, esta canção mistura pop com rock e é famosa pelo solo de guitarra de Eddie Van Halen.

- Thriller: A faixa-título do álbum mais vendido de todos os tempos, conhecida por seu icônico videoclipe.

- Smooth Criminal (Remastered Radio Edit): Um dos maiores sucessos de Bad.

- Don’t Stop ‘Til You Get Enough: A canção marcou a estreia solo de Jackson como adulto e é um clássico do funk.

- Love Never Felt So Good: Uma colaboração póstuma com Justin Timberlake, lançada em 2014.

- You Are Not Alone: Uma balada que dominou as paradas nos anos 90, escrita por R. Kelly.

- Bad (2012 Remaster): A faixa-título do álbum Bad, conhecida por seu ritmo agressivo e estilo ousado.

- They Don’t Care About Us (Remastered Version)

- Chicago: Uma faixa menos conhecida, lançada no álbum póstumo Xscape.