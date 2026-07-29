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MÚSICA

Vencedor do Oscar morre em acidente de moto

Artista era famoso por atuar em banda de rock famosa

Agatha Victoria Reis
Por
Vencedor do Oscar
Vencedor do Oscar - Foto: Robyn Beck / AFP

O músico irlandês Glen Hansard morreu em um acidente de moto na madrugada desta quarta-feira, 29, aos 56 anos, de acordo com informações da Reuters.

A equipe lamentou o ocorrido nas redes sociais do artista e pediu privacidade a família e amigos.

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“Ainda estamos lidando com o choque de tudo, por isso pedimos gentilmente que a privacidade da família, colegas e amigos de Glen seja respeitada neste momento difícil", contou o comunicado.

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Quem era Glen Hansard?

Glen Hansard começou a carreira em 1990 ao fundar a banda ‘The Frames’. Após isso, Glen atuou pela primeira vez em “The Commitments”, interpretando o guitarrista Outspan Foster.

O artista também ficou conhecido por integrar a dupla The Swell Season, além de vencer o Oscar de Melhor Canção Original por "Falling Slowly" em fevereiro de 2008.

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