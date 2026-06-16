Vina Calmon aposta em hit de Simone & Simaria para exaltar mulheres

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A cantora Vina Calmon apresenta uma releitura de 'Foi Pá Pum', um dos maiores sucessos de Simone & Simaria, como parte da primeira etapa do audiovisual 'Isso é a Vina - Pra Você, Mulher'. A nova versão da faixa reforça temas como independência feminina, autoestima e recomeço, pilares que norteiam todo o projeto.



O audiovisual nasceu da trajetória pessoal da artista e reúne canções que abordam amor-próprio, superação, independência e empoderamento feminino. Nesse contexto, 'Foi Pá Pum' ocupa um papel simbólico ao celebrar mulheres que escolhem seguir em frente e recomeçar sem medo.

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A escolha da música foi motivada pela conexão entre sua mensagem e a proposta central do trabalho.

A letra aborda autoconfiança, liberdade feminina e a capacidade de seguir adiante sem depender da validação de outra pessoa, temas que dialogam diretamente com o conceito do projeto, que busca incentivar mulheres a assumirem o protagonismo de suas próprias histórias.



“Sempre fui muito fã de Simone & Simaria e admiro bastante a força que essa música transmite. Ela fala sobre a decisão de não aceitar menos do que você merece e de entender o seu próprio valor. Acho que muitas mulheres se identificam com essa mensagem porque todas nós, em algum momento, precisamos encontrar coragem para fechar portas e abrir espaço para novas possibilidades”, conta Vina.

A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais e integra o repertório do novo audiovisual da cantora.