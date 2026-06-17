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Vina Calmon regrava sucesso de Simone e Simaria em novo projeto

O audiovisual fala sobre o empoderamento feminino

Franciely Gomes
Por
Simone e Simaria foram homenageadas por Vina
Simone e Simaria foram homenageadas por Vina - Foto: Divulgação

Vina Calmon prestou uma homenagem para as irmãs Simone & Simaria na primeira parte do audiovisual “Isso é a Vina - Pra Você, Mulher”. A cantora pernambucana apresentou uma releitura de “Foi Pá Pum”, um dos maiores sucessos das famosas.

A escolha da música faz parte da representação de uma mensagem de independência feminina, autoestima e recomeço, celebrando o empoderamento feminino em seu projeto.

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“Sempre fui muito fã de Simone & Simaria e admiro bastante a força que essa música transmite. Ela fala sobre a decisão de não aceitar menos do que você merece e de entender o seu próprio valor. Acho que muitas mulheres se identificam com essa mensagem porque todas nós, em algum momento, precisamos encontrar coragem para fechar portas e abrir espaço para novas possibilidades”, conta Vina.

A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais, integrando o repertório do novo audiovisual de Vina Calmon.

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Tags

música simone e simaria Vina Calmon

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