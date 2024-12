Yago Oproprio é confirmado no Flow Festival

Rapper paulista foi recentemente indicado ao Grammy Latino - Foto: Divulgação

A última edição de 2024 do Flow Festival acontece no Trapiche Barnabé, em Salvador, no dia 7 de dezembro, a partir das 16h. O evento terá como atração principal o rapper paulista Yago Oproprio.

O artista, que soma milhões de visualizações em suas músicas, foi recentemente indicado ao Grammy Latino na categoria "Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa" pela canção "La Noche", em parceria com Patrício Sid.

Além do show principal, o público poderá curtir apresentações de PedroPondé, Shook, Zamba, Makonnen Tafari e DJ Belle.

O festival, inspirado no estilo de vida californiano dos anos 1990 com influências do surfe e do skate, também vai oferecer oficinas gratuitas de grafite e aulas de skate voltadas para jovens do entorno do Trapiche Barnabé. As atividades ocorrerão na manhã do evento e estarão sujeitas à lotação do espaço.

Os ingressos estão à venda no Sympla.