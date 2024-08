Após estreia em Paris, baiano projeta "melhorar marcas" em Los Angeles

Guilherme Caribé durante Olimpíada - Foto: Satiro Sodré/CBDA

O baiano Guilherme Caribé encerrou a sua primeira participação em Jogos Olímpicos na manhã desta quinta-feira, 1, após completar as provas de 50m, 100 livres e 4x100m livres. Aos 21 anos, o nadador competiu com maestria e avaliou a sua atuação em Paris, já mirando os Jogos de Los Angeles, em 2028.

Para encerrar a estreia, Caribé disputou as quartas de final dos 50m livre, completando o percurso em 22.31s e ficando fora dos melhores colocados. Questionado sobre o desempenho, o baiano destacou a complexidade da prova e, por ser curta, é decidida no detalhe.

“De manhã deram grandes resultados, a prova foi muito forte. Mas é 50m livre, não tem muito o que segurar, é uma prova que dura 21s, então realmente é decidida no detalhe, uma diferença de cinco centésimos você pode estar dentro ou fora da semifinal”, disse Guilherme.

Além dos 50, o nadador também disputou os 100m livre, a sua especialidade, e avançou à final, quando ficou entre os 7 melhores do mundo. Assim, também comentou sobre a atuação e já mirando melhorar as marcas para os Jogos de Los Angeles, quando o baiano terá 25 anos.

“Eu estou muito feliz com a prova dos 100m livre. No dia, eu poderia ter ficado um pouco abalado pelo resultado, mas realmente esperava mais. No total, estou feliz com o que eu fiz aqui, finalizando a minha primeira Olimpíada. Daqui a quatro anos temos Los Angeles, agora é ter um descanso, botar a cabeça no lugar e voltar mais firme e forte para chegar bem, melhorar as minhas marcas e lutar pelas medalhas”, finalizou o baiano.