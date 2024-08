Cadê a mala?! Bia Haddad tem bagagem perdida em viagem rumo à Paris

Bia irá participar da primeira Olimpíada da sua carreira

A tenista Bia Haddad usou as redes sociais nesta terça-feira (23) para desabafar sobre uma situação pra lá de desagradável que ocorreu dias antes do início das Olimpíadas de Paris, que terão início nesta sexta-feira (26). De acordo com a atleta, sua bagagem para as terras parisienses teria sumido.

Em mensagem publicada no Instagram, Bia Haddad cobrou a companhia aérea para que a bagagem fosse encontrada. "Quase 48 horas e a Swiss Airlines ainda não encontrou a minha mala", disparou a tenista.

Além disso, a atleta revelou que, de acordo com o Air Tag, dispositivo para rastrear objetos, a bagagem ainda está no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. “Até agora nada de solucionarem o caso. Preciso da mala para os Jogos Olímpicos”, protestou Bia.

Paris irá marcar a primeira vez da tenista em uma edição de Jogos Olímpicos. Além de Bia, o Brasil será representado por Luisa Stefani e Laura Pigossi, no feminino.

Bia irá participar das disputas nas simples e nas duplas com Luisa Stefani.