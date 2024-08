Céline Dion volta aos palcos após diagnóstico de doença rara

Cantora interpretou "Hymne l'amour", de Edith Piaf - Foto: Reprodução | X

Em uma performance visceral da canção "Hymne l'amour", de Edith Piaf, Céline Dion encerrou a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, nesta sexta-feira, 26. A apresentação foi a primeira dela em cinco anos, após ser diagnosticada com uma doença rara em 2022.

O último show da cantora foi no festival BST Hyde Park, em 5 de julho de 2019. Em agosto de 2022, Céline foi diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida, que causa espasmos dolorosos e rigidez muscular.

"[Cantar com a doença] é como se alguém estivesse te estrangulando. É como se alguém estivesse empurrando sua laringe/faringe", contou a voz do sucesso “My heart will go on”, de “Titanic”.

A cantora foi tema do documentário "I Am: Céline Dion", do Prime Video, onde falou sobre o drama que vive com a doença.

Após alguns meses longe dos holofotes, ela retomou a vida pública neste ano. Em fevereiro, ela fez uma aparição surpresa no Grammy e, em junho, fez a divulgação do doc.

Confira a apresentação