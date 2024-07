COB realiza ajustes finais para receber Time Brasil na Vila Olímpica

Vila Olímpica - Foto: Marina Ziehe/COB

Na contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Paris, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) está realizando os últimos ajustes para receber o Time Brasil na Vila Olímpica, localizada Saint-Denis, na região metropolitana de Paris. Os primeiros atletas começam a chegar nesta quinta-feira,18, quando o complexo será oficialmente aberto.

O prédio disponibilizado para a delegação brasileira terá à disposição 47 apartamentos, um total de 313 camas e diversos serviços fundamentais durante os Jogos. A equipe de ginástica artística será a primeira a se hospedar.

Segundo o COB, a localização foi escolhida de maneira estratégica, tendo em vista que fica afastado da agitação da Zona Internacional, próximo do refeitório e da área da transporte, evitando assim grandes deslocamentos para alimentação ou a saída para as competições.



"A primeira vez que visitei a Vila (em junho de 2022), o prédio ainda estava na fundação e fizemos todo o projeto arquitetônico. A gente não constrói o prédio. Dizemos que o Comitê Organizador faz o corpo e nós vestimos a roupa. Não é simples, é uma montagem completa. Mas conseguimos criar esse ambiente ideal para que o atleta consiga o seu melhor resultado", comentou Daniela Polzin, gerente de Infraestrutura Esportiva do COB e arquiteta.

| Foto: Marina Ziehe/COB

Visando o conforto dos atletas, o COB deixará à disposição uma sala de condicionamento, atendimento médico, nutricionista, massoterapia, fisioterapia, soltura, crioterapia e preparação mental. Além disso, diferente do Comitê Olímpico Internacional, que não ofertará ar-condicionado, o COB desembolsou cerca de 300 mil reais para instalação do equipamento. A decisão se dá por conta das altas temperaturas do verão europeu, podendo chegar a 40 graus.



"A sala de força e condicionamento dentro do prédio é uma super novidade e ajuda muito os atletas. Além de espaço suficiente para a montagem, a gente precisou garantir que o local tenha capacidade de carga na laje, o que não é simples, porque normalmente os prédios não são concebidos com essa finalidade", explicou Daniela Polzin.