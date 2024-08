Com bloqueio inspirado, Brasil estreia nas Olimpíadas atropelando Quênia

Jogadoras do Brasil comemorando - Foto: Natalia KOLESNIKOVA | AFP

A Seleção Brasileira de vôlei feminino estreou nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 com uma vitória avassaladora e sem sustos sobre o Quênia, por 3 sets a 0. Na manhã desta segunda-feira, 29, a equipe do treinador Zé Roberto não tomou conhecimento das adversárias e aplicaram 25x14, 25x13 e 25x12. O Brasil contou com uma bela atuação de Carol e Rosamaria, com 13 pontos cada.

Pelo grupo B, as brasileiras confirmaram o favoritismo e confirmaram uma vitória com pouco mais de 1h de jogo. O Brasil conseguiu manter o foco, apesar da fragilidade do adversário, que ocupam a 20ª colocação no ranking olímpico, e aproveitou as grandes chances, sem sofrer. O ponto forte ficou nos bloqueios, executados por Carol, Diana e Thaisa, além dos ótimos saques.

Jogadoras do Brasil comemorando | Foto: Natalia KOLESNIKOVA | AFP

O resultado garantiu a liderança do grupo ao Brasil, com três pontos somados, assim como a Polônia, que também venceu na estreia. Entretanto, pelo critério de desempate, se mantém no topo.

O próximo duelo será contra o Japão, que perdeu na estreia, na quinta-feira, 1º, às 8h. Na sequência, também jogará contra a Polônia, no domingo, 4, às 16h.

Leia mais:

>> Olimpíadas 2024: saiba disputa dos brasileiros nesta segunda-feira

>> Confiante no ouro, Bia Ferreira estreia nesta segunda em Paris

>> Isaquias revela insatisfação com a cama da Vila Olímpica: "doído"

A seleção feminina é a atual medalhista de prata nas Olimpíadas, já que perdeu para os EUA na final em Tóquio-2020 e ficou com a 2ª colocação no pódio. O foco em Paris é a busca do tricampeonato olímpico, repetindo o feito de 2008 e 2012.