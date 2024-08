Confiante no ouro, Bia Ferreira estreia nesta segunda em Paris

Bia Ferreira é esperança de medalha da Bahia para o Brasil - Foto: Alexandre Loureiro/COB

Favorita à medalha de ouro na categoria até 60kg, a baiana Bia Ferreira estreia nesta segunda-feira, às 15h32 (horário da Bahia) no torneio de boxe dos Jogos, contra Jajaira Gonzalez (EUA). Confiante na preparação neste ciclo olímpico, após a conquista da prata em Tóquio, a pugilista de 31 anos, que ainda é a única brasileira do boxe a chegar a uma final olímpica, e tem dois títulos mundiais (2019 e 2023), disse à reportagem de A TARDE na última quarta-feira, que estudou ainda mais as adversárias para Paris.



“A gente já está montando as estratégias. Eu me sinto muito mais segura e madura hoje”, avaliou. Sobre um possível encontro nas semifinais com a algoz na luta pelo ouro no Japão, a lutadora irlandesa Kellie Anne Harrington, Bia disse que espera pela revanche.



“Vou estar esperando ela lá para ter essa vingança, mas vou ter que fazer o meu caminho antes. Não tem luta fácil em Olimpíada”, ponderou. Além de Bia Ferreira, outros quatro baianos competem no boxe em Paris: Keno Marley (92 kg), Bárbara Santos (66 kg), Tatiana Chagas (54 kg) e Wanderley Pereira (80 kg).