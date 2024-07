Com maioria feminina, Time Brasil terá 277 atletas nas Olimpíadas

Seleção feminina de futebol - Foto: Lívia Villas Boas / CBF

Na contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, a Delegação Brasileira está completamente definida. Ao todo, o país terá 277 representantes, divididos entre diversas modalidades. Para uma nova edição, o Time Brasil terá um feito inédito: maioria feminina entre todos os classificados.

Comparando os números, serão 153 mulheres brasileiras, 55% do número total, enquanto na última edição, em Tóquio-2020, foi de 47%. Este é um feito histórico, tendo em vista que na última vez que Paris recebeu os Jogos Olímpicos, nenhuma atleta brasileira esteve presente.

Para além da classificação, a expectativa também é que as mulheres carreguem o peso das medalhas. Rogério Sampaio, diretor-geral do COB comentou sobre a possibilidade, destacando o desempenho recente das atletas.



"Existe, sim, uma chance real de termos mais medalhistas mulheres do que homens pela primeira vez em Jogos Olímpicos. No Pan de Santiago, foi a primeira vez em um evento multiesportivo que isso aconteceu. E a chance de ocorrer isso em Paris também é grande, porque temos mais mulheres na delegação e muitas delas com histórico recente de grandes desempenhos em nível internacional", projetou o diretor.

O feito histórico realizado pela delegação brasileira é um reflexo, como um todo, dos Jogos, que terá um número equilibrado entre homens e mulheres. Ao todo, a competição contará com a participação de 10.500 competidores, sendo 5.250 homens e 5.250 mulheres.



Este será o terceiro maior número de atletas em uma edição de Olimpíadas. A liderança está nos Jogos do Rio-2016, com 465 atletas, enquanto Tóquio-2020 vem com 301. A expectativa é que o Brasil aumente o número de medalhas olímpicas, que agora está em 37 ouros, 42 pratas e 71 bronzes.