Direto de Paris, baiana comemora aniversário em meio às Olimpíadas

Tati Chagas conquistou a medalha de prata no Pan-Americano - Foto: Divulgação/ @tatiana_boxe

Em meio a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, a baiana Tati Chagas está comemorando o seu 32° aniversário. Nascida em Salvador, a pugilista segue se preparando para estrear na sua primeira Olimpíada, após conquistar a medalha de prata no Pan-Americano de Santiago, em 2023.

Na casa do Time Brasil, na capital francesa, a Confederação Brasileira de Boxe homenageou a atleta, com bolo de aniversário e um animado parabéns. A festa contou com outros quatro baianos, Bia Ferreira, Barbara Santos, Keno Marley e Wanderley Pereira, que também esperam pela estreia.

"Eu quero agradecer a toda a equipe brasileira, por todo o acolhimento, pelo carinho", disse a baiana, entre lágrimas. Emocionada, Tati recebeu o abraço da conterrânea Bia Ferreira e os gritos de "ela merece" de toda a delegação.



Confira vídeo: