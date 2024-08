Na estreia do handebol feminino, Seleção Brasileira atropela a Espanha

Bruna de Paula comemorando gol - Foto: Aris MESSINIS / AFP

Na estreia do Time Brasil nos esportes coletivos dos Jogos Olímpicos, a Seleção feminina de handebol venceu a Espanha por 29 a 18, com grande atuação da goleira brasileira Gabi Moreschi, que colaborou com 14 defesas. As Leoas, como são conhecidas, apostaram nas ações ofensivas e foram efetivas neste critério, começando a maior competição esportiva do mundo com o pé direito.

A partida foi válida pelo grupo B, que também conta com Holanda, Hungria, França e Angola. O próximo confronto da Seleção será no domingo, 28, contra as húngaras, às 4h. Para o duelo, as Leoas terão Bruna e Patricia Matieli, artilheiras da primeira rodada, ambas com seis gols.

O jogo:

Na primeira etapa, a Seleção Brasileira conseguiu explorar os espaços das adversárias e forçar os erros, conseguindo controlar a bola e aproveitar com perfeição os ataques. Sem o controle do jogo desde os primeiros minutos, as espanholas se mostraram ansiosas, o que foi aproveitado pelas Leoas.

Leia mais:

Na estreia do Brasil nas Olimpíadas, arqueira bate recorde pessoal

Olimpíadas Paris 2024: veja o que assistir nesta quinta-feira, 25

Ao fim do primeiro tempo, o Brasil conseguiu colocar seis gols de vantagem após bela jogada trabalhada em um sobra de bola das espanholas. Entretanto, as adversárias marcaram novamente, encerrando a primeira parcial em 15x10.

Na segunda etapa, as Leoas voltaram ainda mais fortes e focadas, conseguindo ampliar aos poucos. Com seis minutos, o placar esteve em 19 x 11 para o Brasil, que colocou a sua maior vantagem até então.

| Foto: Aris MESSINIS / AFP

Na continuidade, a goleira Gabi Moreschi continuou sendo o nome do jogo, tendo um aproveitamento incrível com mais de 50%. Desta maneira, com a defesa encaixada, os gols brasileiros continuaram fluindo, sem chances para as espanholas.



Na reta final do confronto, o que já estava bom só melhorou, porque vantagem brasileira não parou de aumentar, encerrando o duelo de estreia com 11 gols de vantagem, em 29 a 18.