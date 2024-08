Domingo sofrido! Brasil perde 2ª dupla do vôlei de praia no dia

Carol e Bárbara deram adeus às Olimpíadas de Paris - Foto: Divulgação | COB

O Brasil perdeu força no vôlei de praia neste domingo, 4. Carol e Bárbara enfrentaram a dupla australiana Mariafe e Clancy, nas Olimpíadas de Paris, e acabaram derrotadas por 2 sets a 0.

A partida foi válida pelas oitavas. Com a derrota, a dupla do Brasil acabou se despedindo no meio do mata-mata dos Jogos Olímpicos.

A dupla brasileira começou bem e até conseguir abrir vantagem no primeiro set, mas as australianas reverteram o cenário e a etapa terminou em 24 a 22. No segundo set, Mariafe e Taliqua mostraram força no jogo contra Carol e Bárbara e deram pouca margem para recuperação.

Mais cedo, a equipe formada por André e George, que não fez boa campanha na fase de grupo, foi eliminada nas oitavas de final nas Olimpíadas deste ano.

Apesar da derrota de Carol e Bárbara, o Brasil segue representado no vôlei de praia feminino por Duda e Ana Patrícia, que vão disputar o esporte nesta segunda-feira, 5, contra a dupla japonesa formada por Akiko e Iishi.