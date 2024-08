Entenda por que Rebeca Andrade não esteve na abertura das Olimpíadas

Rebeca Andrade não pode participar de abertura - Foto: Reprodução | Instagram

Em uma cerimônia realizada em frente ao Rio Sena, nesta quinta-feira, 26, está dada a largada para o início das Olímpiadas Paris 2024, momento de conquistar a tão sonhada medalha de ouro. Contudo, muitos sentiram a falta do nome de uma das atletas, a estrela da ginástica Rebeca Andrade, que ficou de fora da abertura.

A brasileira estreia na competição no domingo, 28, para as provas qualificatórias da ginástica artística. Por isso, a atleta e a delegação brasileira vai usar o tempo para descansar antes do início das competições, uma prática comum entre os atletas. Esse também é o caso de Rayssa Leal, que fará o mesmo por causa das provas do skate street.

Rebeca Andrade é nome de esperança para conquista da medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas. A atleta conquistou a primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2021, em Tóquio.

Nessa Olimpíada, a brasileira enfrenta a norte-americana Simone Biles, uma das maiores estrelas da ginástica artística. Nas Olimpíadas de Tóquio, Simone Biles desistiu de disputar as finais da ginástica para priorizar o cuidado com a sua saúde mental. A ginasta é dona de quatro ouros olímpicos.

A brasileira Rebeca Andrade, continua se preparando para a competição. Nesta quinta-feira, 25, a atleta estava com outras colegas em um treino de pódio, na Bercy Arena, em Paris. Na ocasião, Rebeca, Flávia, Jade, Júlia e Lorrane puderam testar a aparelhagem da arena que sediará a competição das atletas, que acontece às 16h10 (horário de Brasília).