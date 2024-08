Futebol masculino nas Olimpíadas: veja confrontos das quartas de final

- Foto: Olivier CHASSIGNOLE / AFP

O futebol masculino é destaque das Olimpíadas de Paris-2024 na sexta-feira, 2. Confira os jogos que farão parte das quartas de final do torneio:

Sexta-feira, 2 de agosto (horário de Brasília)

10h - Marrocos x Estados Unidos, em Paris

12h - Japão x Espanha, em Lyon

14h - Egito x Paraguai, em Marselha

16h - França x Argentina, em Bordeaux

Agenada desta quarta-feira



Para o quinto dia oficial dos Jogos Olímpicos de Paris, o Time Brasil disputa entre equipes e individuais, com grandes possibilidades de medalhas. Nesta terça-feira, 30, a ginástica artística garantiu um pódio inédito nas finais por equipes. Ao todo, a Delegação Brasileira está na 22ª colocação, com quatro medalhas e ainda em busca do seu primeiro ouro.

>>>Confira a agenda completa do dia aqui