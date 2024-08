Na final da canoagem, dupla baiana termina na última colocação

Isaquias e Jacky após resultado da final - Foto: Miriam Jeske/COB

A dupla baiana composta por Isaquias Queiroz e Jacky Godmann disputou a final da canoagem velocidade, categoria C2500M, dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Em uma bateria difícil e disputada, os canoístas não conseguiram fazer uma boa atuação e acabaram na última colocação, com o tempo de 1:42.58s. A medalha de ouro foi para a China, com Hao Liu/ Bowen Ji, seguido de Itália e Espanha.

Na bateria, a dupla do Brasil até largou bem, mas acabou perdendo o ritmo e foram perdendo posições. Na reta final, o braço foi ficando sem forças, dificultando a melhora na reta final e encerrando a campanha na última colocação.

Apesar do resultado, o Brasil ainda tem mais uma chance de medalha com Isaquias, que compete na C1m1000, categoria esta que é o atual campeão olímpico. Em caso de pódio, o baiano iguala Torben Grael e Robert Scheidt na segunda colocação dos brasileiros com mais medalhas, sendo cinco ao todo.

Após o resultado, o atleta avaliou o desempenho e demonstrou estar insatisfeito com o resultado que não foi o esperado, segundo Isaquias. Em fala, ele revelou que uma medalha do C2 o deixaria ainda mais motivado para a prova individual.

"Treinamos bastante. A gente deu nosso máximo, o braço saiu um pouco travado. O vento pegou um pouco para o nosso lado, atrapalhou bastante. O resultado não foi o que a gente esperava. O barco estava andando rápido no Brasil e em Portugal. A gente deveria ter saído com a medalha, mas não conseguiu repetir a prova da semifinal na final. O resultado não é nada agradável. Gostaria de sair daqui com essa medalha. Uma medalha no C2 deixaria ainda mais motivado para o C1", disse o baiano à tv Globo.