Namorada de Calderano se emociona com vitória nas Olimpíadas

Bruna Takahashi e Hugo Calderano - Foto: Reprodução | Redes sociais

O solteiro não tem um dia de paz, hein? Namorada do brasileiro Hugo Calderano, Bruna Takahashi se emociona com a classificação do tenista para as semifinais do tênis de mesa nas Olimpíadas de 2024, durante a vitória de Calderano sobre o sul-coreano Woojin Jang.

O casal iniciou o namoro no início deste ano. Bruna Takahashi e Hugo Calderano começaram o romance em 14 de fevereiro e comemoraram o Dia de São Valentim, conhecido como o Dia dos Namorados em grande parte dos países, com fotos nas redes sociais.

Os tenistas treinam e vivem na Alemanha, na mesma cidade, Ochsenhausen, no estado de Baden-Württemberg.

Bruna também é atleta de tênis de mesa e disputou as Olimpíadas. Ela foi eliminada na segunda rodada do torneio de simples, ao perder para a norte-americana Lily Zhang por 4 sets a 2 (8/11, 7/11, 11/8, 8/11 e 8/11).

A brasileira estreou no Rio 2016 aos 16 anos, tendo participado somente da competição por equipes. Em Tóquio 2020, participou dos torneios de simples e equipes. Na soma das duas edições, Bruna disputou três jogos e não venceu nenhum.

