"Não é Paris Fashion Week", diz presidente do COB sobre uniforme

Quem imaginou que o uniforme do Brasil para as Olimpíadas e Paraolimpíadas iria gerar tanta polêmica? Após comentários de internautas nas redes sociais, até da cantora Anitta e da ex-jogadora de vôlei, Márcia Fu, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Paulo Wanderley, se pronunciou nesta quarta-feira, 24, sobre o uniforme, confeccionado a partir de uma collab com a Riachuelo.

“Não é Paris Fashion Week, são os Jogos Olímpicos. Então nosso foco está nisso”, disse o presidente do COB, de acordo com o Globo Esporte (Ge).

O diretor do COB, Gustavo Herbetta, também se pronunciou sobre a questão do uniforme. Segundo o Ge, para ele o caso é questão de gosto, e os uniformes têm aprovação da entidade, que de acordo com ele, valoriza os elementos de brasilidade.

Para Anitta, o uniforme é um retrato da desvalorização do atleta no Brasil. "Acho que o look representa exatamente como o atleta é tratado no país. Sem estrutura, sem oportunidades, desvalorizado. O atleta no Brasil é um grande vencedor só por resistir na decisão de ser atleta", disse nas redes sociais.

>>>Look de crente? O que o uniforme do Brasil reflete sobre a moda

Quem também criticou o uniforme foi a ex-peoa do reality show A Fazenda 15, Márcia Fu. "O que é isso aqui? Isso é do Brasil? Gente, isso não é do Brasil, não. Estão mentindo. Péssimo gosto. acho que as meninas mereciam coisa melhor. A nossa delegação merecia, com certeza, coisa melhor. Horrível", criticou.

A abertura das Olímpiadas Paris 2024 acontece na sexta-feira, 26, e o Brasil vai usar o uniforme composto por peças compostas pela Riachuelo, feitas a partir de uma moda sustentável.

A vestimenta que virou meme nas redes sociais é composta por uma saia midi branca, t-shirt amarela com listras, jaqueta com estampa de arara, tucano ou leopardo, e um par de Havaianas brancas, marca que também patrocina o uniforme do Brasil nessa Olimpíada.