Rayssa Leal é 'esquecida' e volta à Vila Olímpica de skate; entenda

Rayssa Leal denuncia atraso dos ônibus nas Olimpíadas - Foto: Reprodução / Rayssa Leal

Rayssa Leal, a jovem prodígio do skate brasileiro conhecida como "Fadinha", passou por um verdadeiro perrengue em Paris nesta quarta-feira, 24.

Após um treino no Parque La Concorde, Rayssa e os outros skatistas brasileiros aguardaram por cerca de três horas pelo ônibus que os levaria de volta à Vila Olímpica. No entanto, o transporte nunca apareceu. Sem outra opção, os atletas tiveram que fazer parte do trajeto de volta de skate e, posteriormente, recorreram a um táxi.

"Iríamos sair 16:20 da pista para ir à Vila comer, tomar um banho e descansar. Agora são 19:17, todo mundo esperando o ônibus chegar e ele não chega. Ninguém está entendendo. Imperatriz (cidade de Rayssa) está melhor do que os ônibus daqui", desabafou Rayssa em suas redes sociais.