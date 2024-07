Rebeca Andrade afirma estar mais madura e destaca "vontade de vencer"

Rebeca durante os Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023 - Foto: Miriam Jeske/COB

Na contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Paris, a ginasta Rebeca Andrade, medalhista de ouro na última edição, comentou sobre o sentimento de representar o país e as expectativas para as suas atuações. A carioca é uma das grandes esperanças de medalha para o Time Brasil, que busca bater o recorde de sete ouros, conquistados em Tóquio.

Apesar do ciclo reduzido, com apenas três anos de preparação e aperfeiçoamento, Rebeca afirma estar mais madura para a competição, destacando a vontade de vencer e o foco.

“Eu acho que estou mais madura. Mas o coração e o pensamento são os mesmos. O foco, a vontade de vencer, de estar ali e fazer o melhor… é a mesma Rebequinha", brincou a ginasta, que continuou: "Mas, claro, mais madura. Hoje, para mim, é um orgulho ter o reconhecimento do nosso trabalho em conjunto. Você pisar nos ginásios e as pessoas quererem falar com você, fazer uma foto, são fãs. É sobre o nosso trabalho. É uma honra estar nesse lugar. E, a cada ano, fico cultivando, conquistando e firmando cada vez mais. Deixando esse legado que vai ser muito importante para mim e para o esporte. Ninguém vai poder tirar de mim”, garantiu Rebeca.

No último ano, Rebeca teve o seu melhor desempenho em uma competição, conquistando cinco medalhas no Mundial da Antuérpia, na Bélgica, e quatro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Entretanto, mesmo vivendo o seu melhor momento, a carioca fez questão de destacar o trabalho realizado em grupo e demonstrando estar orgulhosa.

“Estou bem feliz e orgulhosa por poder fazer parte dessa equipe, que tanto se apoia e se dedica para realizar tudo da melhor maneira possível. Temos todo o suporte. Estou orgulhosa por ter aguentado todo esse ciclo, por mais que tenha sido mais curto, mas com tantas coisas que já aconteceram na nossa vida. Muito orgulho por ter suportado tudo e estar aqui. Vamos fazer o máximo”, disse ela.

Em continuidade, em meio a todo apoio e estrutura, Rebeca também elogiou o trabalho feito pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pela Confederação de Ginástica, também estando mais confiante.

“A gente teve uma aparelhagem aqui no Brasil que fez total diferença. Só fomos a competições com a mesma aparelhagem que vai ser usada nos Jogos. Ter esse cuidado é fundamental, e o COB foi excelente, a CBG, nossos clubes. O Brasileiro com essas aparelhagens. Foi maravilhoso. Chegamos mais confiantes para realizar o que podemos realizar”, garantiu.

Para encerrar, a medalhista olímpica também se mostrou esperançosa em busca da torcida dos brasileiros. A ginasta afirmou esperar dar orgulho.

“Que eles torçam bastante, que orem por proteção. Independentemente do resultado, espero que eles se orgulhem muito da nossa equipe e de tudo o que vamos fazer lá”.

Rebeca já está com a delegação brasileira em Troyes, cidade a 160 km de Paris. É lá que a equipe vai fazer a preparação final e a aclimatação antes de seguir para a Vila Olímpica. A disputa feminina terá início no dia 28 de julho. Até lá, a ginasta quer apenas lapidar todo o trabalho que foi feito durante o ciclo.