Seleção de vôlei desembarca em Paris com "expectativa muito grande"

A Seleção feminina de Vôlei desembarcou em Paris na manhã desta sexta-feira, 19, para a disputa dos Jogos Olímpicos 2024. A delegação seguiu para a Vila Olímpica, aberta na quinta-feira, onde receberá as malas e participa da Cerimônia de Boas Vindas em Serre Wangari, uma das instalações da Base do Time Brasil em St. Ouen.

Sobre a 10ª participação em Olimpíadas, o treinador Zé Roberto Guimarães se mostrou honrado, afirmando ser um sonho de criança estar na competição. Em continuidade, o comandante também exaltou a competição e afirmou que irá em busca da medalha.

"Isso é um sonho de criança. Sonhar representar o Brasil, vestir a camisa do meu país, competir contra os melhores do mundo. Estar em um ambiente com os melhores. Não tem nada igual aos Jogos Olímpicos. É algo surreal. Uma coisa sublime, única, participar e principalmente representando nosso país. Exceto minha família, não tem nada mais importante para mim do que estar aqui tendo essa oportunidade. Cumprir essa nova missão em busca de uma nova medalha", disse o treinador.

Para a capitã da equipe, Gabi Guimarães, as expectativas para os Jogos são grandes e a motivação lá no alto. A Seleção, medalhista de prata na última edição e 4ª colocada da Liga das Nações de vôlei, está em busca do tetracampeonato e, segundo a capitã, a equipe fará uma boa campanha.

"Expectativa muito grande. Estamos muito motivadas. A equipe cresceu muito desde a VNL. Foi um ciclo olímpico importante, passamos por muitas dificuldades e o time se fortaleceu. Não viemos aos Jogos Olímpicos apenas para participar. Nosso objetivo é conquistar a medalha de ouro. Entendemos que precisávamos evoluir e crescemos nos quatro pilares: mental, físico, tático e técnico. Tenho certeza que faremos uma Olimpíada muito boa. Temos de tomar cuidado com os pequenos desafios. Adaptar o mais rápido possível, principalmente ao fuso horário, e blindar a equipe. Voltamos a jogar com público, se blindar das redes sociais, buscar nosso foco, que é a melhor preparação", disse a capitã.

"Foi uma lição muito grande para nós. Depois de uma invencibilidade incrível, acabamos perdendo para o Japão na semifinal e também a disputa do bronze. O time chega com uma raiva, uma motivação muito grande de fazer diferente. Estamos estudando bastante o que fizemos de errado para fazer diferente. Nosso objetivo sempre foi os Jogos Olímpicos. Estamos muito motivadas, vai ser até nítido o tanto que queremos jogar, estar aqui e buscar esse ouro", completou Gabi.

Jogos:

A seleção Brasileira de vôlei está no grupo B da competição, ao lado de Quênia, Japão e Polônia. A estreia será no dia 29 de julho, às 8h, contra as quenianas. Na sequência, enfrenta as japonesas, no dia 1º de agosto, às 8h, e as polonesas, no dia 4, às 16h.

Confira convocadas:

Ana Cristina - ponteira

Carol - central

Diana - central

Thaisa - central

Gabi - ponteira

Júlia Bergmann - ponteira

Lorenne - oposta

Macris - levantadora

Nyeme - líbero

Roberta - levantadora

Rosamaria - oposta

Tainara - oposta