Seleção Feminina de futebol estreia contra Nigéria nas Olimpíadas

Marta, craque da Seleção Feminina - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Nesta quinta-feira, 25, a Seleção Feminina do Brasil inicia sua campanha nas Olimpíadas de Paris 2024 enfrentando a Nigéria, às 14h, no Estádio de Bordeaux. O time busca apagar a imagem deixada na última edição, quando foi eliminada no primeiro jogo de mata-mata.

Essa é a oitava participação do Brasil no torneio de futebol feminino das Olimpíadas. Desde a estreia da modalidade nos Jogos de Atlanta em 1996, a Seleção Brasileira esteve presente em todas as edições. Contudo, apesar de sua constante presença, a equipe acumula apenas duas medalhas de prata, conquistadas em Pequim 2008 e Londres 2012, ambas com derrotas para os Estados Unidos, que dominam a modalidade com quatro ouros.

Na última edição dos Jogos, em Tóquio, o Brasil foi eliminado pelo Canadá na primeira fase de mata-mata, após uma disputa de pênaltis. Agora, sob a liderança do técnico Arthur Elias, a equipe busca alcançar o tão sonhado ouro olímpico.



Além da Nigéria, adversária na estreia, o Brasil enfrentará a Espanha e o Japão na fase de grupos. A competição em Paris também pode marcar a despedida de Marta das Olimpíadas. Aos 38 anos e em sua sexta participação no evento, a craque deve começar como opção no banco, mas continua sendo uma peça fundamental para o time.