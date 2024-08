Número 1 do mundo, Marcus D'Almeida faz melhor marca em Jogos

Marcos D'Almeida, arqueiro brasileiro - Foto: Miriam Jeske/COB

Líder do ranking mundial, o brasileiro Marcus D'Almeida, do tiro com arco, classificou na 17ª colocação do ranqueamento para as eliminatórias, somando 673 pontos, na manhã desta quinta-feira, 25. Com o desempenho, o arqueiro bateu a melhor marca da carreira em Jogos Olímpicos.

O brasileiro é uma das grandes esperanças de medalhas para o Brasil, tendo em vista que concorro no individual masculino e nas duplas mistas. Ana Luiza Caetano, arqueira brasileira, classificou mais cedo na 19ª colocação, também atingindo a melhor marca da carreira. Desta maneira, o Time Brasil garante a 10ª colocação na modalidade mista.

A primeira disputa de Marcus na fase eliminatória será no dia 30 de julho, contra o ucraniano Mykhailo Usach, número 110 do mundo. A disputa das medalhas será no dia 4 de agosto.

“O principal era classificar a equipe mista, que foi o que a gente fez. Agora é seguir o plano, intensificar os treinamentos também para o misto. Estamos prontos, sabemos o que precisamos fazer na hora. Agora é ter calma e trabalhar bem até o dia da prova”, afirmou o arqueiro.

Esta é a terceira participação Marcus em Jogos Olímpicos, tendo caído na primeira fase no Rio-2016, após classificar 34º lugar. Entretanto, na edição seguinte, em Tóquio-2020, chegou às oitavas e terminou na 9ª colocação, melhor resultado de um brasileiro na modalidade.

Como funciona?



Na modalidade individual, cada atleta tem direito a atirar 72 flechas, podendo atingir 720 pontos, tendo em vista que cada flecha vale até 10 pontos, caso atinja o centro do alvo. Assim, os atleta com mais pontos ficam na liderança, enquanto os com mais erros ficam na parte de baixo da tabela.

Para as fases eliminatórias, as melhores campanhas do ranqueamento ficam com as piores, o primeiro enfrenta o 64°, o 2° duela contra o 63°, e assim sucessivamente. No caso do brasileiro, por garantir a 17ª colocação, enfrentará a 47° melhor campanha.

Na próxima fase, as classificações serão diferentes, com os atletas duelando em cinco sets, com três flechas cada. Ao fim do set, quem tiver conseguido a melhor atuação ganha dois pontos, para no fim fazer a soma de todas as parciais e definir o vencedor.