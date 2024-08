“Tenho muito orgulho dessa medalha”, afirma Gabi Portilho

Gabi Portilho foi titular na final contra os Estados Unidos - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira de Futebol Feminino conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, após uma campanha impressionante que incluiu vitórias sobre adversários como França e Espanha. Na final, o Brasil enfrentou os Estados Unidos, mas acabou derrotado por 1 a 0, assegurando o segundo lugar no pódio.

A atacante Gabi Portilho foi um dos grandes destaques do Brasil ao longo do torneio, e destacou a importância dessa conquista para o futebol brasileiro. “Queria agradecer a toda a torcida, agradecer a CBF, que ajudou a gente e trouxe os nossos familiares para poder prestigiar de perto. Foi a primeira Olimpíada de muitas aqui e a gente chegou onde chegou. Eu tenho muito orgulho do que fizemos, tiveram lesões, a gente jogou no limite, com dores, mas não desistiu”, afirmou Portilho.

Apesar do resultado, Gabi demonstrou orgulho pelo desempenho da equipe e reforçou o significado da medalha para o grupo. “Eu tenho muito orgulho dessa medalha de prata. Para nós vale ouro, porque a gente fez uma grande competição, a gente superou obstáculos e adversidades, a gente merece reconhecimento. Que essa prata sirva de muito crescimento para o futebol brasileiro, muita visibilidade. Temos um grupo muito jovem aqui e eu tenho certeza que a gente vai conquistar grandes coisas ainda”, concluiu.