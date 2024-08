VÍDEO: Franceses vaiam jogadoras brasileiras e Marta reage

Brasil conseguiu uma vitória importante sobre a França por 1 a 0, garantindo sua vaga na semifinal - Foto: Odd Andersen | AFP

Acompanhando a partida das arquibancadas no jogo feminino entre Brasil e França, nos Jogos Olímpicos de Paris, neste sábado, 3, Marta foi vaiada e respondeu à torcida francesa com um coraçãozinho e um sorriso no rosto.

Expulsa na reta final do primeiro tempo de uma partida contra a Espanha, na última quarta, 31, a camisa 10 da seleção brasileira acabou ficando de fora das quartas de final.

No entanto, mesmo sem a rainha em campo, o Brasil conseguiu uma vitória importante sobre a França por 1 a 0, garantindo sua vaga na semifinal, que acontece na terça, 6.



Após o resultado, Marta se emocionou e foi às lágrimas. Ela não segurou o choro enquanto acenava para as demais atletas dentro do gramado.



