A força da infraestrutura no desenvolvimento da Bahia

Quando uma estrada pavimentada chega, ela não leva apenas asfalto. Leva desenvolvimento, oportunidades e mais qualidade de vida para a população. Na Bahia, a expansão e modernização da infraestrutura rodoviária têm transformado a realidade de milhares de pessoas, aproximando cidades, fortalecendo a economia e garantindo mais acesso a serviços essenciais.

Sob a liderança do governador Jerônimo Rodrigues, a Bahia avança em obras de pavimentação, restauração, manutenção e ampliação da malha rodoviária estadual. De 2023 até maio de 2026, o Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), investiu mais de R$ 7 bilhões em obras concluídas, em andamento e a iniciar. São mais de 8 mil quilômetros de rodovias contemplados, incluindo os programas Bahia em Movimento, Prodeagro e de pavimentação de acessos a distritos e povoados.

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Os impactos são percebidos em diferentes setores da economia, como agronegócio, mineração, indústria e turismo, refletindo no dia a dia das pessoas. Estradas melhores encurtam distâncias, reduzem o tempo de deslocamento e facilitam o acesso da população à saúde, educação e segurança. Ao levar infraestrutura para comunidades rurais, o Estado contribui para manter famílias no campo, melhorar o transporte da produção e garantir mais acesso a serviços básicos, ampliando a renda das famílias que vivem no entorno dos núcleos agrícolas.

A criação das Rotas Eólicas, que garantiu a liderança da Bahia na área de energias renováveis, melhorou as condições para o transporte de equipamentos e para a implantação dos empreendimentos. Já as Rotas da Mineração estruturaram corredores logísticos estratégicos para o escoamento da produção mineral. Nas Rotas Produtivas ligadas à agricultura, os investimentos têm sido fundamentais para facilitar o escoamento de culturas estratégicas. As Rotas Turísticas também impactam positivamente, pois contribuem para o crescimento do setor, movimentando a economia local.

A Bahia avança de forma histórica na integração territorial. Diferente de outros estados que ainda possuem acessos a sedes municipais sem pavimentação, a Bahia conclui esse processo. Estão em andamento o acesso a Caetanos, último município sob responsabilidade estadual a receber ligação pavimentada, e Maraú, cuja rodovia é de jurisdição federal.

A malha pavimentada conecta pessoas a oportunidades, serviços e um futuro com mais dignidade. Cada rodovia representa desenvolvimento mais perto da população, fortalece a economia, impulsiona o turismo, valoriza os municípios e melhora a vida de quem vive e trabalha em todas as regiões do estado. É a infraestrutura funcionando como ferramenta de transformação social e desenvolvimento regional.



*Secretário de Infraestrutura do Governo da Bahia