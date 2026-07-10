Amarelo para as bets

Coincidiram as recentes pressões, aguçadas durante a Copa do Mundo, com o anúncio de regulação das publicidades de bets, advertidas com cartão amarelo. A partir de 17 de julho, entra em vigor um conjunto de regras para obrigar as plataformas a exibir mensagens de alerta, como se faz nas carteiras de cigarros.

Segundo as diretrizes, as multas podem chegar a 20% do total de faturamento, além de até R$ 14 milhões em caso de descumprimento comprovada. Na narrativa oficial, a fiscalização contra empresas ilegais também será reforçada, com tolerância zero para anúncios de plataformas piratas.

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Trata-se de atenuante, afinal, não se pode desprezar o volume de arrecadação dos impostos IRPJ, CSLL, PIS/Cofins e Previdenciária, passando de R$ 5 bi este ano. O problema de saúde pública produziu a adição nas apostas digitais em 2 milhões de pessoas no Brasil, enquanto outras 5 milhões estão em alto risco de se viciarem.

O contexto implica entender a promessa de “governar para todos”, buscando um jeito de passar mensagem de proteção da cidadania, sem bloquear o cassino. Formar crença na nova regra da publicidade com advertência não é difícil, para os crédulos; mas quem dispõe de repertório e senso crítico vai desconfiar e com razão.

O enriquecimento fácil dos donos dos jogos de azar online define a divisão entre celebridades, umas sem pudor de divulgar, outras de caráter moralmente mais rijo. Na seleção dos aliados, Neymar Jr,; Vinicius Jr.; Ronaldinho Gaúcho; Ronaldo Nazário; Galvão Bueno; e Gusttavo Lima: sem surpresa na lista dos convocados. Entre quem rejeita, estão a cantora Anitta e a consagrada Prêmio Oscar Fernanda Torres, recusando cachês milionários por força da responsabilidade social.

O eco do exterior vem dos atacantes da Seleção francesa Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise, ao rejeitarem contratos a fim de evitar destruir famílias. Coincidentemente, o trio avançou às semifinais da Copa, um resultado ruim para as bets, insistentemente recomendadas pelos narradores da internet a elas associados