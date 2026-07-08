Ruínas da Babilônia

História esdrúxula, sem precedentes, merecedora de vaias, foi a da submissão da Fifa a Donald Trump, ao cancelar a expulsão do jogador dos EUA, Folarin Balogun. O gesto inédito, por si só, segue o perfil de inusitado, justificando a sentença dotada de poder de síntese: a Copa 2026 é um absurdo.

Para além da trama de notícias em paradoxo (as chamadas “fait-diver”), outra característica presente na arte cênica é o espetáculo do exagero. Não bastassem a estultícia e a valentia, conjugados, capazes de garantir a desfaçatez da ação antidesportiva, tem também o show de sofismas, rodeado de sabujos.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A arrogância, no tom e no conteúdo, o desprezo pelos valores da civilização, o culto à força, em tudo lembra o chefe de estado seus antecessores Mussolini e Hitler. Enquanto dita até como deve agir o comitê de arbitragem, beneficiando sem disfarce quem devia dar-se ao respeito, o espantalho do mundo se vale de calúnia.

O alvo da vez é o árbitro brasileiro Raphael Claus, a quem coube expulsar Balogun, na partida entre as seleções dos Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina. Como tem sido a prática de deboche para com a verdade, o “referee” foi vítima de leviandades – na Bahia se diz “molequeira”. É de pasmar a apatia do mundo do futebol, cuja elite está na Copa, mas o tráfico de interesses entre diversos grupos sociais é forte demais para permitir rebeldia.

Cala-se o planeta diante da aberração alaranjada, de onde uma pulsão de estupidezes não para de jorrar, afrontando agora o inestimável legado do Barão de Coubertin. Não trapacear; tratar a todos na mesma medida; respeitar regulamentos e arbitragens; aprender com a derrota e confraternizar vencidos e vencedores.

Todo este tesouro, originário do século 8 antes de Cristo, em Olympia, onde hoje fica a Grécia, é atacado descaradamente: a Babilônia apenas assiste sua própria ruína. Menos mal o resultado do jogo no qual Balogun pôde atuar: Bélgica sapecou 4 a 1, eliminando a superpotência da democracia, ora acuada pelo efeito da insensatez.