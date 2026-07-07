O enigma da reciclagem

Sete de cada grupo de dez brasileiros estão dispostos a mudar hábitos de consumo a fim de reduzir a poluição, demonstrando um avanço na consciência ambiental. Os dados são da mais recente pesquisa aplicada pelo Movimento Plástico Transforma, realizada pelo Instituto QualiBest, em todas as cinco regiões.

A maioria dos entrevistados considerou a articulação do trabalho de reciclagem uma responsabilidade compartilhada entre população, governo e empresas. Esse entendimento da coletividade produz a expectativa de melhoria para o tratamento de descartes no sentido da efetivação de soluções para controlar o lixo.

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Outro aspecto relevante diz respeito à educação, bem citada a defesa das escolas e organizações sociais com objetivo de formar uma juventude ecológica. Ao compreenderem a importância do desenvolvimento sustentável desde cedo, as crianças multiplicam conhecimento dentro das famílias e comunidades.

Um outro dado, não tão animador, revela o hiato na construção da ponte entre o desejo revelado por mudar de hábitos (74%) e a dificuldade de pôr em prática. Esta carência fica evidente quando se verificam 39% sem saber o que é “economia circular”, sinalizando a necessidade de melhorar a comunicação pública.

A questão aumenta de importância devido à pujança da economia, quebrando recordes de carteira assinada e vários outros índices apontando para expansão. Junto com os gráficos de distribuição de renda, vem o consumo e com ele, as obsolescências programada e incentivada, aumentando o volume dos contêineres.

Para engordar as margens e manter a produção e as vendas aquecidas, as mercadorias são entregues cada vez mais frágeis para logo serem substituídas. Quando não funciona o mecanismo de prazos curtos, a publicidade se encarrega de persuadir a freguesia a trocar um bom produto por outro da última moda.

Enquanto não se desata este nó górdio do mercado, vale a pena ajudar a cidadania, criando meios de ensinar boas práticas, decifrando o enigma da economia circular.