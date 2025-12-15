OPINIÃO
Democracia direta
A população, de volta às praças e avenidas, reflete o exercício saudável da livre expressão
Por Editorial
As manifestações de ontem por todo o país são vitoriosas de antemão por defenderem um dos valores primordiais, o da justiça. A população, de volta às praças e avenidas, reflete o exercício saudável da livre expressão.
Trata-se de mais um “aulão” a céu aberto, tendo por objetivo geral o ensino-aprendizagem da vantagem da democracia direta sobre a representativa. Na democracia direta, é a voz do povo a ecoar, acima de barganhas típicas da democracia representativa, como se verifica no péssimo exemplo do atual Congresso.
Como numa gigantesca assembleia promovida nas capitais e principais cidades do interior, a grita é geral contra os flagrantes perfeitos de desfaçatez e descaro. A condição de Congresso imoral transcendeu para a de ilegal por afrontar a Constituição o projeto de lei chamado de “dosimetria”.
Querem os parlamentares da extrema-direita reduzir penas dos condenados pelos atentados de 8 de janeiro de 2023 e pela trama golpista. Uma afronta ao Poder Judiciário a tentativa dos legisladores em intrometerem-se.
Já haviam tentando uma burla, ao negarem entregar o mandato de Carla Zambelli, em manobra rechaçada pela alta corte, afinal, trata-se de presidiária cumprindo sentença no exterior. Também articularam, por ora, sem êxito, uma anistia para Jair Bolsonaro e seus cúmplices, devidamente condenados por atentarem contra o Estado democrático e de direito, além de planejarem o assassinato de autoridades.
Os atos públicos simultâneos sucedem os ocorridos em setembro, quando o povo nas ruas derrubou a “PEC da Bandidagem”, uma tentativa de blindar congressistas acusados de crimes.
Para quem minimiza ou descrê na força da cidadania engajada, o prejuízo pode ser ainda maior, pois a cada brado ou bandeira desfraldada, fica mais evidente quem está ao lado de criminosos, ao integrarem organizações ao arrepio da lei, sob o disfarce de partidos políticos.
Para além da resistência às diabolices, são multidões dispostas a abrir o caminho das próximas eleições, visando renovar a Casa Legislativa.
