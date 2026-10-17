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Dignidade está servida

Confira o Editorial deste sábado

Redação
Por Redação
Alimentos
Alimentos - Foto: Reprodução/Alimente-se Bem

O Dia Mundial da Alimentação ganhou significado diante da expansão das cozinhas comunitárias, transcendendo da frieza dos números para o valor da dignidade. Cada unidade representa compaixão, o móbile do caráter humano capaz de conter a inclinação da espécie para egoísmo e maldade, escalando rumo à crueldade extrema.

A ampliação da rede mostra avanço importante na luta contra a fome. O acesso a refeições transforma realidades e oferece alívio imediato para milhares de pessoas. Um prato saboroso servido com amor espalha a luz divinal para além da nutrição biológica. Junto com prato físico, vão os acompanhamentos: cuidado, respeito e compromisso com a vida.

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Outro aspecto envolve o entrosamento de governo, prefeituras e sociedade civil, graças aos métodos de cooperação e presença nas comunidades. A soma de esforços amplia o alcance das ações e fortalece políticas públicas voltadas para inclusão social, combatendo a fome maior, a do convívio feliz.

A estratégia une agricultura familiar, hortas urbanas, combate ao desperdício, fortalecimento produtivo e segurança alimentar visando ao desenvolvimento pleno. Dessa forma, o alimento representa oportunidade, autonomia e fortalecimento comunitário, ampliando a visão das ideias de crescer e prosperar.

Mais estruturas significam maior capacidade de atendimento em regiões marcadas por vulnerabilidades sociais, portanto, aumentando a proteção. Trata-se de investimento com impacto direto para a existência da população atendida, sob pressão de desafios econômicos e persistentes desigualdades.

Programas direcionados ao acesso regular a alimentos saudáveis ocupam papel decisivo na construção de uma sociedade justa, ecoando da Bahia para o país. Na experiência baiana, ações permanentes, associadas a planejamento e articulação institucional, vêm gerando resultados concretos e duradouros.

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