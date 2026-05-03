Imprensa livre e democracia

Neste 3 de maio, quando se celebra o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o cenário global impõe mais reflexão do que comemoração. Dados da Unesco revelam quadro preocupante: a autocensura entre jornalistas cresceu 63% no período entre 2022 e 2025, enquanto a liberdade de expressão recuou 10% desde 2012.

Quando jornalistas se calam por medo, a sociedade perde sua principal ferramenta de fiscalização. Números do Repórteres sem Fronteiras reforçam esse alerta.

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Somente em 2025, 67 profissionais da mídia foram assassinados, sendo ao menos 53 em contextos de guerra ou por ações do crime organizado. Há também 135 jornalistas desaparecidos e 503 presos, evidenciando um ambiente hostil.

A imprensa livre é um dos pilares essenciais da democracia e, sem ela, enfraquece-se o escrutínio público, reduz-se a transparência e amplia-se o espaço para abusos de poder.

Mais do que informar, o jornalismo profissional estrutura o debate público e combate a desinformação. Em um mundo ultraconectado, marcado pela expansão da inteligência artificial e circulação massiva de conteúdos falsos, esse papel torna-se mais estratégico.

Garantir informação de qualidade é condição básica para uma cidadania consciente. Neste ano, a Conferência Global do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa acontece em Lusaka, Zâmbia, e propõe o tema “Moldando um Futuro em Paz”. A proposta esbarra em desafios concretos: conflitos armados, restrição de direitos e degradação do espaço cívico.

Diante disso, torna-se urgente fortalecer a proteção aos profissionais da comunicação. É igualmente indispensável promover educação midiática e ampliar a cooperação entre sociedade, tecnologia e instituições.

Este jornal reafirma seu compromisso com a liberdade de imprensa e com o direito à informação. Cabe também à sociedade reconhecer, valorizar e defender o jornalismo profissional. Sem isso não há democracia que se sustente.