A COP17 denuncia a si mesmo pelo descompasso entre urgência científica e financiamento internacional, contido em um ciclo de promessas insuficientes. Em Ulaanbaatar, Mongólia, o mundo discute a desertificação, a degradação dos solos e a seca – problemas afetando diretamente mais de três bilhões de pessoas.

Os números expõem a distância abissal entre discurso e ação: os novos anúncios somam US$ 1,3 bilhão, enquanto o déficit anual estimado é de US$ 278 bilhões. A diferença transcende a contabilidade; traduz incapacidade global de reconhecer na prevenção de secas um necessário investimento econômico e humanitário.

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Neste sentido, financiar a terra projeta maior estabilidade, segurança alimentar e bloqueio de conflitos, considerando a desertificação como usina de problemas. Entre seus efeitos mais danosos, empurra populações inteiras para migrações forçadas, acirra disputas por água e compromete cadeias produtivas ao infinito.

Formar crença numa possível virada a favor do equilíbrio depende de projetos voltados às plantações, reconhecendo a centralidade desses ecossistemas. A Mongólia, anfitriã da COP17, é exemplo vivo dessa dependência: suas estepes são o coração econômico e cultural do país, mas falta compromisso estrutural.

O setor privado, hoje respondendo por apenas 6% do financiamento global para restauração de terras, é apontado como peça-chave para destravar recursos. Seria devaneio ou delírio esperar mudança de atitude com apelos diplomáticos: é preciso engajar o mercado com incentivos a investimento ambiental competitivo.

A missão dada para ser cumprida inclui aproximar empresas, governos e investidores, a fim de cuidar do solo para garantir a produção de alimentos. O exercício de introdução à lógica é muito simples: solo saudável impulsiona a agricultura; e boas colheitas multiplicam os ganhos econômicos de mercado. Planejamento, monitoramento e soluções baseadas na natureza precisam deixar de ser exceção e se tornar política pública permanente em todo o planeta.