Novembro Azul

O câncer de próstata segue sendo um dos maiores desafios da saúde masculina. A virtude da prudência se impõe, pois no Brasil, é o segundo tumor mais comum entre os homens, atrás do câncer de pele não melanoma.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o país deverá registrar 78 mil novos casos por ano no triênio 2026-2028. Apesar da frequência, ainda há resistência à procura de orientação médica ou para tirar dúvidas.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O silêncio, alimentado por preconceitos e pela falsa ideia de associar preocupação a sinal de fraqueza, pode custar o tempo da vida – o único bem de verdade.

A próstata é uma glândula exclusiva do sexo biológico masculino, localizada abaixo da bexiga. Sua principal função é produzir parte do líquido misturado ao sêmen, responsável por proteger e transportar os espermatozóides – fonte da perpetuação.

Com o avanço da idade, essa glândula pode sofrer alterações, incluindo inflamações, aumento benigno e câncer. O grande problema é o fato de o câncer de próstata frequentemente se desenvolver sem sintomas nas fases iniciais.

Por isso, a prevenção e o acompanhamento médico são fundamentais. Exames como o PSA, realizado por meio de coleta de sangue, e a avaliação clínica indicada pelo urologista ajudam na identificação precoce da doença. O paciente deve assumir papel ativo. Perguntar, compreender os resultados dos exames e participar das decisões médicas são atitudes visando um cuidado mais eficiente e seguro.

Familiares, parceiras e cuidadores têm papel importante no apoio emocional e na organização da rotina médica. Mas o primeiro compromisso deve partir do próprio homem. Cuidar do corpo – templo da existência – é demonstração de responsabilidade.

As ações de realizar consultas periódicas e defender a saúde aumentam as chances de detectar problemas precocemente. Romper o tabu é um passo para viver mais e melhor – e isso é todo o patrimônio verdadeiro de quem teve a sorte de nascer.