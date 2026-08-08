O escárnio das emendas

Sigilo pode tornar-se valor moral quando se aplica a questões de defesa nacional, prevenção contra crimes e concorrência entre empresas por mercado. Mas quando se trata de gestão pública, desde o pequeno condomínio ao Congresso, as finanças devem ser administradas com total transparência.

O descalabro verificado no absurdo “orçamento secreto” precisa merecer o tratamento justo, ou seja, deve ser extirpado como se faz a um tumor maligno. Enquanto esta necessária cirurgia não ocorre, o doente país vai respirando nos aparelhos de medidas paliativas a fim de mitigar os danos desta patologia.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A mais recente iniciativa é a decisão do ministro Flávio Dino, voltando a acionar a Polícia Federal para investigar irregularidades nas emendas Pix. É o mais novo capítulo da novela grotesca do parlamento sigiloso, eleito pelo povo para dele esconder onde aplica os recursos proporcionados por este mesmo povo.

Não se trata de narrativa ficcional, mas da elucidação de um fato: o relatório do Tribunal de Contas da União aponta prejuízos de pelo menos R$ 55,4 milhões. Criadas sob o argumento falacioso de dar agilidade às transferências, as emendas viraram escárnio.

O efeito prejudicial ao convívio republicano é um incentivo à didática maligna da esperteza. A escola de rapaces ensina a propagar o nefasto jeitinho da trapaça, afinal qual motivo razoável teriam os congressistas para fugir da rastreabilidade?

Embora a renovação do plantel de senadores e deputados no pleito de outubro seja uma expectativa com alta probabilidade, não vai resolver o problema estrutural. Ou se restaura a moralidade, com a transparência plena do tráfego bancário congressual, ou não restará sequer uma nesga de decência e dignidade capaz de sustentar a honra da bicentenária Casa Legislativa.

Já passou da hora de o Brasil envergonhar-se deste e de outros traços mais compatíveis com o perfil de um moleque travesso em vez de uma nação adulta.