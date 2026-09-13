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O palco do mundo

Confira o editorial do jornal A TARDE, deste domingo

Opinião
Por Opinião
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem O palco do mundo
Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE

Depois de Guns N’ Roses e, agora, Maroon 5, fica difícil sustentar a tese de “falta de público” em Salvador para a realização de grandes shows internacionais. Ao contrário, o caldo multicultural em seu quinto século de mistura de raças produz diversidade de público, em eterno retorno de reinvenção e inovação.

Aparada a aresta do jeito de ser de cada plateia, mesmo o ex-rebelde rock n’ roll já se ajusta à mecânica de um pop comportado, pavimentando o otimismo do sucesso. A percepção de perfil hospitalar e convidativo capaz de encher – e até lotar – a Casa de Apostas Arena Fonte Nova rebrilha na leitura de recente matéria de A TARDE. Na clarividente análise, o potencial da metrópole pentacentenária, atualizada neste século dos chips, revela-se na geração Z, livre do estigma de preferir as telas.

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Uma boa oportunidade de investigação em estudos culturais é o fato de os teens e jovens adultos cantarem sucessos lançados muito antes de virem ao mundo. Estes e outros fenômenos aparecem aqui e alhures, durante os espetáculos, fornecendo a essência para se planejar uma agenda musical mais ousada e plural.

A balança da satisfação do consumo dos shows sinaliza mais prazer e menos dificuldades, quando se aprova a estrutura de acolhimento baseada em critérios. É de se pensar numa aceitação de definições previstas como normais: assim, a ideia de “casa cheia” preenche uma realidade na qual o desinteresse seria a surpresa.

Uma genealogia da Salvador festeira vai localizar o talento para estes encontros, sem essência metafísica, mas datada historicamente no período do mercantilismo. Para quem tem alguma nesga de dúvida, basta uma réstia de conhecimento da história: o outrora principal porto do hemisfério sul preserva hoje sua alegria.

Outro fator não menos importante é a maior oportunidade de acesso aos espetáculos, graças ao aumento do poder aquisitivo e distribuição de renda. Que venham muitos e muitos shows para o povo da Bahia celebrar a vida e Salvador confirmar sua condição de cidade do mundo.

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Tags

Cultura em Salvador diversidade musical Geração Z Guns N' Roses Maroon 5 shows internacionais

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