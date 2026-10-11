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A violência dirigida à deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG) expõe um cenário político marcado por ataques covardes, desinformação e a radicalização fascista. A circulação de conteúdo atribuído à parlamentar sobre fechamento de igrejas desencadeou ameaças absurdas de morte, estupro, insultos racistas e misoginia.

Diante da escalada de ódio e intimidação, a jovem deputada de 21 anos desativou sua conta no X, buscou proteção da Polícia Federal e acionou a Justiça Eleitoral. Representando pluralidade e renovação, Ana Elisa, negra, jovem e periférica, recebeu 524.219 votos, maior votação concedida a uma mulher em Minas Gerais.

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A reação extremista surge do desequilíbrio, reagindo na tentativa de silenciar vozes ligadas à defesa de direitos sociais, igualdade racial e de gênero. A mentira contada nas redes tem pernas longas, alimenta ressentimentos e serve de gatilho para agressões com potencial de ultrapassar limites civilizatórios.

A mentira contada nas redes tem pernas longas, alimenta ressentimentos e serve de gatilho para agressões

A engrenagem da desinformação opera com precisão: conteúdo fabricado, amplificação por figuras públicas, mobilização de seguidores dispostos a atacar. A violência política dirigida a mulheres negras revela ferida profunda, evidenciando estruturas resistentes à diversidade e à inclusão.

A disputa pública se converte em campo de hostilidade, em ambiente onde dignidade humana vira alvo de investidas.