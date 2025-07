Aquaman? Suspeito de tráfico tenta fugir da polícia e é capturado em alto mar

Caso ocorreu no final da tarde de segunda-feira, 21 - Foto: Reprodução/GRAER

Uma cena digna de filme foi protagonizada por policiais militares no final da tarde de segunda-feira, 21, na Praia do Cantagalo, no bairro da Calçada, em Salvador, quando um suspeito de tráfico de drogas tentou fugir pelo mar ao perceber a aproximação dos policiais.

Os militares realizavam rondas na região quando foram informados por populares sobre a presença de indivíduos comercializando entorpecentes nas imediações. Durante as buscas, um suspeito foi flagrado abandonando uma sacola com drogas e correndo em direção ao mar, na tentativa de escapar.

| Foto: Reprodução/GRAER

O Grupamento Aéreo da PM (Graer) foi acionado e conseguiu localizar e capturar o homem, que foi trazido de volta à faixa de areia. Na sacola deixada pelo suspeito, os policiais encontraram 61 porções de maconha e 11 de cocaína.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes, nos Barris.

