Mais de 8kg de haxixe são apreendidos em operação no Porto de Salvador

- Foto: Divulgação | Receita Federal

A Receita Federal do Brasil, em parceria com a Polícia Federal, com o apoio da Marinha e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil, realizou uma operação que resultou na apreensão de 8,8 kg de haxixe no Porto de Salvador. A droga foi localizada na noite de segunda-feira, 21, dentro de quadros de energia de um navio que chegou ao Brasil vindo da Europa.

O navio, que saiu da Europa em junho, passou por diversos portos internacionais, incluindo destinos na Espanha e Marrocos. De acordo com o histórico do trajeto, ele saiu de Salvador em 9 de junho, navegou para Santos, Itapoá, Paranaguá, retornou a Santos, depois passou por Itaguaí, e em 11 de julho, aportou em Algeciras, na Espanha. No dia 13, passou por Tânger-Med, no Marrocos, e retornou a Salvador nesta segunda-feira.

A suspeita é que os pacotes de haxixe tenham sido colocados em um dos portos estrangeiros, possivelmente no Marrocos, considerado um dos maiores produtores de haxixe no mundo. Segundo a delegada da alfândega Sandra Magnavita, a droga tinha como destino o Brasil, mas ainda não há informações precisas sobre o destino final dentro do país.

A droga apreendida foi encaminhada para a Polícia Federal, que deverá aprofundar as investigações para identificar os responsáveis pelo transporte e distribuição.

Histórico de apreensões de drogas no Porto de Salvador

Em junho deste ano, meia tonelada de cocaína foi interceptada dentro de um contêiner de ferro destinado à Bélgica. Ainda no mesmo mês, em maio, 63 kg de cocaína foram encontrados dentro do sistema de refrigeração de um contêiner que transportava limões para a Grã-Bretanha.

No ano passado, em novembro, uma tonelada de cocaína foi apreendida dentro de uma carga de minério destinada à Bélgica. Essas operações demonstram uma tendência de uso do Porto de Salvador como porta de entrada e saída de drogas ilícitas, muitas vezes ligadas a operações internacionais de tráfico.

As investigações continuam em curso para desmantelar essas redes e reforçar as ações de fiscalização no porto, considerado um ponto estratégico na logística do narcotráfico no Brasil.